сегодня в 16:46

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в РФ снова побила рекорд

Биржевая цена бензина АИ-92 и АИ-95 на торгах 19 августа побила исторический рекорд. Первый подорожал на 0,93%, а второй на 1,29%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость АИ-92 выросла до 71,97 тыс. рублей за тонну. Таким образом прошлый рекорд в размере 71,3 тыс. рублей за тонну был побит.

Цена АИ-95 увеличилась до 81,3 тыс. рублей за тонну. Она тоже побила рекорд.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,66% до 60,2 тыс. рублей за тонну. Таким образом она побила отметку в 60 тыс. рублей с мая 2025 года.