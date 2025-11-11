Мешают стереотипы: назван главный барьер на пути российского бизнеса в Африку

Возрождение отношений со странами Африки основано на четкой экономической логике. Российские технологии и инвестиции встречают растущий спрос на континенте с огромным ресурсным и сельскохозяйственным потенциалом, а власти готовы создавать льготные условия для бизнеса из РФ, сообщил РИАМО руководитель ВЭД компании «ArcTrade Union Гастон Миллого.

Перспективы сотрудничества РФ и стран Африки являются многообещающими, поскольку стремление к этому исходит с обеих сторон, заявил он. Африканские страны заинтересованы в российском участии, отмечая достижения России в экономической и технологической сферах.

Существуют устаревшие представления об Африке, которые могут создавать необоснованные опасения у бизнесменов из РФ, несмотря на значительный потенциал для сотрудничества, отметил эксперт. В качестве примера можно привести сельскохозяйственный сектор: Россия представляет собой крупный рынок сбыта для африканской продукции, в частности, фруктов, которые широко представлены в РФ.

Африка обладает значительными природными ресурсами, однако местное население не может в полной мере разрабатывать их из-за нехватки современных технологий. Россия, в свою очередь, имеет развитый потенциал в горнодобывающей отрасли, включая бурильные, транспортные и измерительные технологии, которые могут быть применены в Африке, объяснил эксперт.

«Шаги по развитию сотрудничества обсуждались в рамках форума „Российский промышленник“. Наблюдается растущий интерес к открытию бизнеса в Африке, что мы полностью поддерживаем. Например, на недавнем форуме „Инвестировать в Буркина-Фасо“ президент страны пригласил российских бизнесменов к сотрудничеству», — отметил Миллого.

По его словам, для российского бизнеса уже работают льготные условия в этой стране. Граждане России могут находиться в Буркина-Фасо до 90 дней без визы. Помимо безвизового режима, создается свободная экономическая зона для привлечения российских предпринимателей, правительство предоставляет специальные гарантии на национальном и международном уровне для защиты инвестиций.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.