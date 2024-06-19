Стекольное предприятие в Клину запустит новую производственную линию

сегодня в 11:17

В Клину на стекольном предприятии «Гласс Сервис» готовится к открытию новая производственная линия, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания готовится к запуску новой производственной линии по выпуску стеклопакетов. Объем инвестиций в проект составляет порядка 37 млн рублей. Ожидается создание около 70 дополнительных рабочих мест на предприятии. Запуск новой линии позволит выпускать до 150 тыс. кв. метров стеклопакетов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Средства направлены в закупку, монтаж и запуск стеклопакетной линии и триплексной печи. Продукция будет производиться с использованием отечественного алюминия в рамках политики импортозамещения.

Компания «Гласс Сервис» занимается полным циклом промышленной переработки листового стекла и изготовления окон, дверей и фасадов из алюминия. Продукция компании используется для остекления фасадов здания, витрин, офисных перегородок, а также производства стеклянной мебели, торгового оборудования.

На сегодняшний день мощность компании составляет 550 тыс. кв. метров термозакаленного стекла и 40 тыс. кв. метров монолитного пожаростойкого стекла.

Особой гордостью предприятия является огнестойкое стекло «Гелик». Оно способно в течение 60 минут «держать пожар» внутри здания, практически не нагреваясь и не пропуская наружу огонь и дым. Это стекло, которое профессионалы в сфере строительства называют «стеклом-огнеборцем», сейчас очень востребовано.

Потребителями изделий «Гласс Сервис» выступают предприятия строительной отрасли, которые возводят жилье и коммерческие здания. Среди них такие девелоперы, как ПИК, ФСК, «Крост».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.