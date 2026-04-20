Ставрополье стало лидером СКФО по платежной дисциплине

Ставропольский край показал наименьшую долю просроченной задолженности среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает «Победа 26» со ссылкой на РИА Новости.

По данным рейтинга, доля просроченной задолженности в крае составила 5,90%. В общероссийском списке регион занял 73-е место. За год — с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года — показатель вырос на 0,61 процентного пункта.

В среднем на одного экономически активного жителя Ставрополья приходится 376 тыс. рублей задолженности перед банками.

Другие регионы Северо-Кавказского федерального округа оказались в числе аутсайдеров рейтинга: уровень просрочки там варьируется от 10,19% до 25,51%. Последнюю строчку заняла Ингушетия.

