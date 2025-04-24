Стас «Ай, как просто!»: инвестиции под управлением блогеров — это чушь

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что инвестиции — это тотализатор, где можно легко потерять свои деньги, и порекомендовал вложить накопленные средства в обучение или технику для работы.

Московская биржа планирует запуск инвестиционных фондов под управлением блогеров. Инвесторы, не обладающие высокой квалификацией, получат возможность инвестировать средства в фонды, где известные блогеры будут применять собственные стратегии.

«Инвестиции — это тотализатор, полнейшая чушь, а уж тем более инвестиции под управлением блогеров», — прокомментировал инициативу Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik.

По его словам, накопленные 100-300 тысяч рублей целесообразнее потратить на обучение или мощный компьютер для работы на фрилансе (удаленная проектная работа на дому).