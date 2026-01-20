Старейшую в мире пивоварню продадут из-за падения спроса на пенное

Немецкая монастырская пивоварня Weltenburger, которую считают старейшей в мире, будет продана из-за падения продаж этого вида алкоголя, сообщает РБК .

Как пишет The Guardian, производство расположено в Вельтенбургском аббатстве — действующем монастыре. Пиво там варят свыше тысячи лет. Пивоварня принадлежит католической церкви, но ее передали работникам одного из основных производителей пива в Баварии Bischofhof.

Купить объект хочет пивоваренная компания Schneider Weisse из Мюнхена. Bischofhof тоже перейдет в ее собственность. Сделку планируют закрыть в 2027 году, сведения о сумме продажи не раскрываются.

После закрытия сделки сотрудники пивоварен сохранят свои рабочие места.

Управляющий директор Weltenburger и Bischofhof Тилль Хедрих сказал, что смена собственника в монастырской пивоварне может предотвратить угрозу ее полного закрытия или разделения пивоварен, которые не имеют отношения к региону. В долгосрочной перспективе это решение поможет сохранить «важную часть баварских пивоваренных традиций».

