Стало известно, в какой сфере чаще всего подрабатывали пенсионеры

Эксперты сервиса «Авито Подработки» проанализировали, как изменилось число предложений о подработке, доступных в том числе для пенсионеров, зимой 2025–2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно размещались такие предложения в складской логистике: за год число смен здесь выросло в 2,4 раза (+141%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 37 409 руб/мес. Соответствующее исследование есть в распоряжении РИАМО.

В складской логистике число предложений о подработке упаковщиком с пометкой доступности для исполнителей пенсионного возраста этой зимой выросло на 63% за год. На позиции в среднем можно было рассчитывать на 6 394 рубля за смену. При этом фактический доход на подработке может отличаться в зависимости от региона, количества смен и условий конкретного заказчика.

Также значительно выросло число предложений о подработке для пенсионеров в сфере строительства и ремонта: за год их стало больше в 2,2 раза (+117%), а средние предлагаемые вознаграждения достигают 37 562 руб/мес. Активнее всего на подработку искали строителей (+189%). В среднем за выполнение подобных задач исполнители могли рассчитывать на 93 329 руб/мес.

Рост также зафиксирован в сегменте финансов и логистики: число предложений о подработке, доступных для пенсионеров, увеличилось на 79%. В среднем исполнителям предлагали около 4 888 рублей за смену. Чаще всего заказчики искали специалистов по закупкам (+62%) — в среднем таким исполнителям предлагали около 54 942 руб/мес.

В региональном разрезе сильнее всего число предложений о подработке для пенсионеров выросло в Магаданской области — в 2,1 раза (+109%). В Амурской области таких предложений стало больше на 51%, в Дагестане — на 31%.

«Интерес пользователей к предложениям о подработке с пометкой о доступности для пенсионеров также вырос. За год такой подработкой стали интересоваться на 25% чаще. Наиболее заметно вырос интерес к административным задачам (+142%), подработке на складах (+140%), а также к сменам в сфере охраны (+64%). Во многом это связано с тем, что такие задачи чаще предполагают понятный функционал и гибкий формат занятости — исполнители могут самостоятельно выбирать подходящие смены и регулировать нагрузку. Для людей старшего возраста подработка становится возможностью сохранить активность, получать дополнительный доход и при этом подрабатывать в комфортном для себя графике. Со своей стороны бизнес-заказчики все чаще готовы рассматривать более широкий круг исполнителей и привлекать их к задачам, где важны внимательность и ответственность», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.