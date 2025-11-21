Стало известно, в каких сферах бухгалтеры получают самую высокую зарплату

21 ноября в России профессиональный праздник отмечают бухгалтеры. В связи с этим сервис по поиску работы hh.ru проанализировал зарплатные предложения для этих специалистов и выяснил, в каких отраслях бухгалтеры получают самые высокие ежемесячные начисления. Результаты соответствующей аналитики есть в распоряжении РИАМО. Оказалось, что самая высокая зарплата у специалистов из госорганизаций — в среднем 127500 рублей.

О зарплате

Средняя заработная плата, предлагаемая бухгалтерам, показывает тенденцию к увеличению: за прошедший год она увеличилась на 10 700 рублей, с 66 700 до 77 400 рублей. Важно отметить, что медианная зарплата, указанная в объявлениях, превышает зарплатные ожидания кандидатов на 5 400 рублей, что указывает на нехватку опытных специалистов.

Наибольший подъем зарплат бухгалтеров отмечен в следующих пяти секторах экономики:

государственный сектор — прибавка в 55 800 рублей, итого 127 500 рублей;

сфера искусства и культуры — увеличение на 47 500 рублей, итого 117 500 рублей;

область бизнес-услуг — рост на 13 200 рублей, итого 89 300 рублей;

химическая промышленность и производство удобрений — прибавка в 11 300 рублей, итого 80 000 рублей;

сектор промышленного оборудования — рост на 9 900 рублей, итого 89 900 рублей.

Где чаще всего ищут бухгалтеров?

С января по октябрь 2025 года на сайте о поиске работы было опубликовано более 220 тысяч предложений о работе для бухгалтеров. Лидирующую позицию по числу вакансий занимает Центральный регион России (87 тысяч, что составляет 39% от суммарного количества), далее идут Приволжский (38,1 тысяча, или 17%), Северо-Западный (29,1 тысяча, или 13%), Сибирский (22,3 тысячи, или 10%), Южный (18,8 тысячи, или 8%), Уральский (17,2 тысячи, или 8%), Дальневосточный (10,6 тысячи, или 5%) и Северо-Кавказский (3,7 тысячи, или 2%) округа.

Цифровая трансформация профессии

Бухгалтерская сфера в настоящее время проживает масштабные изменения, обусловленные цифровизацией. Согласно проведенному анализу данных, наблюдается значительный подъем в востребованности цифровых умений. За последние три года потребность в навыках работы с системой отслеживания товаров «Честный знак» возросла в 8,5 раз, а владение электронным документооборотом требуется кандидатам в 4,5 раза чаще. Облачные платформы стремительно набирают популярность: использование «Битрикс24» увеличилось в 3 раза, а «МойСклад» — на 81,8%, они стали необходимыми инструментами для современного бухгалтера.

Классические программные комплексы также не стоят на месте: компании все чаще ищут бухгалтеров с углубленными знаниями в отдельных областях. Спрос на знание «1С: Бухгалтерии» увеличился на 67,1%, а модули «1С: Документооборот» (+44,7%) и «1С: ERP» (+43,1%) также демонстрируют стабильный рост. Базовые офисные программы остаются актуальными: владение MS Office (+20,6%) и Excel (+16,7%) по-прежнему важно, а платформа «СБИС» (+6,3%) остается востребованной у работодателей.

В настоящее время бухгалтер — это не просто человек, занимающийся учетом, а разносторонний профессионал, уверенно работающий как с налоговой отчетностью, так и с облачными решениями, системами маркировки и цифровым документооборотом.

«Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию профессии бухгалтера. Если раньше ключевыми были навыки работы в 1С и составления отчетности, то сегодня работодатели ждут от специалистов владения цифровыми экосистемами — от электронного документооборота до систем маркировки. Особенно показателен рост спроса на „Честный знак“ — почти в 9 раз за три года. Это не просто тренд, это требование времени: современный бухгалтер становится оператором цифровых бизнес-процессов», — рассказала руководитель направления «Карьера и навыки» Марина Дорохова.

При этом востребованность профессии бухгалтера неуклонно увеличивается. За прошедшее десятилетие количество предложений о работе для них увеличилось в 4 раза, что является высоким показателем.

«В нашей практике закрытие таких позиций занимает около двух недель — почти вдвое быстрее среднего по рынку. Это объясняется тем, что мы сами работаем в HR-Tech и глубоко специализируемся на подборе: наши внутренние процессы выстроены на основе собственных технологий. Показательно, что средний срок работы бухгалтеров в команде составляет 4–5 лет, что подтверждает не только стабильность, но и точность нашего подхода к подбору специалистов новой формации», — пояснила HRD Skillaz Ксения Степанова.

Ежегодно 21 ноября в России отмечают День бухгалтера. В 2025 году этот праздник выпадает на пятничный день. Хотя конкретно 21 ноября не установлено как официальная дата на общегосударственном уровне, поскольку в отдельных регионах торжественные мероприятия проводятся в другие дни, именно эта дата признана наиболее популярной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.