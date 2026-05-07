Стало известно в каких регионах России выгоднее всего подработка в такси

Данные за первую половину весны показали, в каких регионах РФ предлагали больше всего за подработку в сфере такси. Так, самые высокие средние предлагаемые вознаграждения выявили в Москве — 98 067 рублей в месяц при частичной занятости, сообщили РИАМО в пресс-служба сервиса «Авито Подработка».

При этом фактический доход в такси и пассажирских перевозках может сильно отличаться от средних показателей. На него оказывают влияние выбранный тариф и платформа, количество выполненных заказов, длительность смен, время выхода на линию. Так, пиковые часы в такси обычно приносят больше денег, а еще чаевые и дополнительные бонусы.

Затем в топе идут Пензенская область. В этом регионе среднее предлагаемое вознаграждение составило 92 567 рублей в месяц. Еще в топ-3 — Ярославская область с показателем 88 899 рублей в месяц.

В пятерку вошли Липецкая и Омская области. Там таксисты могли рассчитывать в среднем на 88 589 рублей в месяц и 87 961 рубль в месяц соответственно при частичной занятости.

Подработка в такси — востребованный вариант среди жителей разных субъектов страны. Чаще на такие предложения откликались в Костромской области (+174% год к году), Адыгее (+134%) и Псковской области (+125%). Заметный рост интереса к этой подработке отмечен в Калининградской (+109%) и Кировской (+99%) областях.

«Частичная занятость в сфере такси и перевозок остается востребованным форматом подработки: она позволяет увеличивать совокупный доход при гибком графике. Особенно актуальным такой вариант становится в выходные и праздничные дни, когда спрос закономерно растет, а вместе с ним могут увеличиваться тарифы и вознаграждения», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По данным опроса, как рассказал Яськин, около 16% россиян хотели бы подработать в такси и перевозках на майские праздники. Наиболее популярен этот формат среди россиян 25–34 лет (21%), 18–24 лет (20%) и 35–44 лет (18%).

