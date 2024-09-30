Стало известно, в каких городах и сферах россиянам выгоднее менять работу

Наибольшую прибавку к зарплате при последнем переходе на новую работу удавалось получить специалистам из Казани. При этом больше всего вырос заработок у юристов, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

В ходе опроса более 7 тыс. работающих граждан выяснилось, что специалисты из Казани при переходе на новую работу стали в среднем зарабатывать на 41% больше. На второй строчке расположились жители Ростова-на-Дону, которые увеличили зарплату в среднем на 37% при переходе в новую компанию.

Замкнули топ-3 жители Перми, увеличившие оплату труда при смене работы в среднем на 35%. Четвертую и пятую позиции разделили Омск и Красноярск. Смена работы в сибирских городах в среднем приносила респондентам прибавку в зарплате на 33%.

Следом расположилась российская столица. Опрошенные жители Москвы при переходе на новую работу стали в среднем зарабатывать на 32% больше.

Наиболее значительное увеличение дохода было отмечено у юристов — в среднем на 42%, у работников фитнес-индустрии и салонов красоты — на 37%, у специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций — на 35%, а также у сотрудников производственных и промышленных предприятий — на 34%.