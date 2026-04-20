Стало известно, сколько шашлыков могут купить жители России на среднюю зарплату

Средняя цена базового набора для семьи из четырех человек весной 2026 года составила около 900 рублей. В него входят 1,5 кг мяса, лук, зелень, специи и хлеб. В среднем по стране на покупку такого набора нужно работать 86 минут.

Самая высокая доступность зафиксирована в Республике Тыва: на среднюю зарплату там можно купить 246 наборов, потратив 37–39 минут работы на один. В Карачаево-Черкесии доступно 239 наборов (38 минут на один), в Кабардино-Балкарии — 224 (40 минут), в Дагестане — 208 (44 минуты). В Республике Саха (Якутия) — около 134 наборов и 68 минут работы на один.

Наименьшая доступность отмечена в Кировской области: около 70 наборов на среднюю зарплату и 129 минут работы на один. В Республике Адыгея — 74 набора (122 минуты), в Калининградской области — 78 (115 минут), в Северной Осетии — 82 (111 минут), в Волгоградской области — также около 82 (110 минут).

«Также был рассчитан расширенный вариант — полный пикник, стоимость которого в среднем составила около 2,5 тыс. рублей. В него, помимо шашлычного набора, добавлены овощи, соусы, напитки, а также расходные товары для приготовления на природе — уголь и одноразовый мангал. Стоимость наборов была рассчитана на основе средних цен на продукты и товары для пикника в крупных российских торговых сетях и онлайн-магазинах весной 2026 года. Средние зарплаты были рассчитаны на основе данных сервиса», — отметили аналитики.

