Стало известно, сколько шашлыков могут купить жители России на среднюю зарплату
Фото - © Приготовление шашлыка с овощами/Медиасток.рф
Аналитики сервиса GdeRabota.ru подсчитали, сколько шашлычных наборов могут позволить себе жители разных регионов на среднюю зарплату. Лидером стала Республика Тыва, сообщает Газета.ru.
Средняя цена базового набора для семьи из четырех человек весной 2026 года составила около 900 рублей. В него входят 1,5 кг мяса, лук, зелень, специи и хлеб. В среднем по стране на покупку такого набора нужно работать 86 минут.
Самая высокая доступность зафиксирована в Республике Тыва: на среднюю зарплату там можно купить 246 наборов, потратив 37–39 минут работы на один. В Карачаево-Черкесии доступно 239 наборов (38 минут на один), в Кабардино-Балкарии — 224 (40 минут), в Дагестане — 208 (44 минуты). В Республике Саха (Якутия) — около 134 наборов и 68 минут работы на один.
Наименьшая доступность отмечена в Кировской области: около 70 наборов на среднюю зарплату и 129 минут работы на один. В Республике Адыгея — 74 набора (122 минуты), в Калининградской области — 78 (115 минут), в Северной Осетии — 82 (111 минут), в Волгоградской области — также около 82 (110 минут).
«Также был рассчитан расширенный вариант — полный пикник, стоимость которого в среднем составила около 2,5 тыс. рублей. В него, помимо шашлычного набора, добавлены овощи, соусы, напитки, а также расходные товары для приготовления на природе — уголь и одноразовый мангал. Стоимость наборов была рассчитана на основе средних цен на продукты и товары для пикника в крупных российских торговых сетях и онлайн-магазинах весной 2026 года. Средние зарплаты были рассчитаны на основе данных сервиса», — отметили аналитики.
