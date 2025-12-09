Стало известно, сколько россияне потратили на здоровье осенью

Традиционно среди самых популярных трат на здоровье в зависимости от общей суммы платежей — аптеки, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, платные услуги профильных врачей и оптика. Осенью 2025 года практически во всех этих категориях отмечается рост средних чеков после их снижения летом относительно весны, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт», который изучил особенности платежей россиян в категории «здоровье» минувшей осенью.

Аптеки — бессменные лидеры в пятерке популярных трат на здоровье. Так, если за 100% взять общую сумму платежей в вышеуказанных категориях, то доля по сумме покупок лекарств и медицинских товаров осенью составила 44%. При этом, по данным Банка Русский Стандарт, средний чек осенью в аптеках у россиян вырос до 1 018 руб. с 1 002 руб. летом.

На втором месте с долей в 21% по сумме — платные услуги медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек платежа по картам осенью здесь вырос до 6 826 руб. с 5 509 руб. летом.

Третья позиция рейтинга в зависимости от суммы платежей по картам банка в категории «здоровье» идут платные услуги дантистов и ортодонтов. Их доля осенью составила 17%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги вырос до 12 027 руб. с 11 117 руб. летом.

Платные услуги профильных практикующих врачей — на четвертой строчке с долей в 13%. Средний чек платежа осенью здесь вырос до 8 489 руб. с 7 055 руб. летом.

И, наконец, замыкает рейтинг — оптика с долей в 5% от общей суммы платежей в пятерке популярных трат. При этом, в отличие от вышеупомянутых категорий, оптика показала снижение среднего чека осенью до 6 567 руб. с 7 464 руб. летом, рассказали в банке.