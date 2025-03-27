Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку семян и рассады

«Авито»: четверть россиян потратит от 5 до 10 тыс руб на покупку семян и рассады

Большая часть российских дачников планирует уложиться в 5 тыс. рублей при покупке семян, рассады и инвентаря в текущем сезоне, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито».

Согласно данным опроса, дача есть у каждого второго россиянина (53%). При этом многие из них не только отдыхают на ней, но и активно занимаются садоводством и огородничеством. 85% владельцев дач планируют или уже закупают рассаду, семена и инструменты для своих участков.

Еще 27% респондентов назвали март самым популярным месяцем для начала подготовки к дачному сезону. Однако 23% участников опроса начали готовиться к дачному сезону еще в феврале, а 11% — в январе. Примечательно, что 23% россиян выбирают более позднюю подготовку к сезону, 17% граждан закупаются рассадой в апреле, а 6% — в мае.

58% россиян планируют потратить на семена и саженцы для приусадебного участка не более 5 тыс. рублей, а 22% — до 2 тыс. рублей. Еще 26% рассчитывают на бюджет до 10 тыс. рублей, а 14% — более этой суммы. Средняя сумма, указанная респондентами, составляет 7 тыс. рублей.

Кроме того, российские садоводы активно приобретают удобрения и инструменты для полива — системы, шланги и распылители (49%), основной садовый инвентарь (45%), защитную экипировку (39%) и специализированную технику (19%).