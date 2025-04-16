Стало известно, сколько россияне готовы потратить на клининг весной

Россияне привыкли наводить чистоту перед Великим четвергом в канун Пасхи и майскими праздниками, но все реже готовы заниматься этим самостоятельно. Поэтому с начала весны спрос на услуги клинеров растет. Согласно опросу 10 тыс. россиян, 73% респондентов проводят ежегодно уборку в весенний период. В марте интерес к клининговым работам в России увеличился на треть (29%) по сравнению с февралем этого года. В лидерах по приросту спроса — Нижний Новгород (53%), Оренбург (44%) и Ростов-на-Дону (44%), сообщили РИАМО в пресс-службе порталов «Авито Услуги» и «Авито Товары».

Самая востребованная услуга

Весной самая востребованная клининговая услуга — мойка окон. Солнечных дней становится больше, и на стеклах лучше заметна пыль, пыльца и разводы. В марте россияне стали заказывать мойку окон в 3,5 раза чаще, чем в феврале. Вымыть одно окно стоит в среднем 500 рублей. Цены на удаление пыли и грязи с балконных окон зависят от площади остекления и начинаются от 1500 рублей за лоджию.

По данным опроса, россияне все чаще отдают предпочтение профессиональной уборке — и у каждого на то своя причина. 36% респондентов доверяют клинерам ради безупречного результата, 30% ценят возможность сэкономить время, а каждый четвертый (25%) выбирает специалистов за индивидуальный подход и внимание к деталям. Еще 7% признались, что обращаются к профессионалам из-за аллергии на моющие средства.

Весенний джекпот: что находят во время генеральной уборки

Во время генеральной уборки россияне подходят к процессу основательно. Почти каждый из них — 84% — во время уборки и разбора вещей хотя бы раз находил деньги. Причем для 17% такие находки не ограничивались купюрами: им попадались билеты, чеки, забытые записки и другие мелочи с историей.

Россияне предпочитают делать генеральную уборку весной. На первом месте — мытье окон, этой задачей занимаются 80% опрошенных. Далее следуют влажная уборка полов и поверхностей (73%) и наведение порядка на кухне — от плит до духовых шкафов (72%). Еще востребованы стирка штор и уборка санузлов — по 69%. Зеркала и стеклянные поверхности чистят 67% участников опроса, 57% наводят порядок в шкафах и кладовках, а 50% занимаются чисткой мягкой мебели и ковров.

Роль технологий в уборке

Одним из заметных трендов в сфере уборки этой весной стало активное использование бытовых гаджетов — как профессионалами, так и теми, кто наводит порядок самостоятельно. Современные технологии уверенно входят в дом — 25% респондентов используют моющие пылесосы, 24% доверяют чистоту роботам-пылесосам. Технологии все активнее входят в бытовую уборку. Пароочистители предпочитают 18% россиян — они позволяют мыть и дезинфицировать без химии. Электрошвабры и паровые швабры выбрали 14% респондентов. Еще 12% выбирают автоматические мойщики окон — за удобство, экономию времени и результат без лишних усилий.

Весной россияне стали чаще заказывать генеральную уборку — в марте спрос на эту услугу вырос на треть (35%) по сравнению с февралем этого года. Генеральная уборка — процесс небыстрый и трудоемкий, поэтому россияне стараются делегировать эту задачу профессионалам. Интерес заказчиков к поддерживающей уборке также увеличился — на 11%. Средние цены на клининг в России начинаются от 1 тыс. рублей за час работы.

В результате опроса выяснилось, что четверть (25%) россиян готовы потратить до 3 тыс. рублей на услуги клинеров. Треть (32%) считают приемлемым бюджет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, что свидетельствует о потребности в большем объеме услуг. Почти половина (44%) респондентов готовы выделить более 5 тыс. рублей, что подтверждает растущий интерес к высококлассным и комплексным клининговым услугам, где важен не только результат, но и сервис.