Стало известно, сколько могут заработать сотрудники склада на подработках

По итогам августа текущего года, количество предложений о подработке для складских исполнителей выросло на 85% всего за месяц. Работодатели готовы предложить временным сотрудникам от 92 334 до 97 110 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Подработка».

Согласно данным аналитиков, также в сфере складской логистики возрос спрос на комплектовщиков, которые заняли второе место по приросту числа вакансий для временной занятости. В августе их стали искать на 61% чаще, чем в июле. Исполнителям предлагали вознаграждение в диапазоне от 52 276 до 83 054 рублей в месяц.

Все более востребованным становятся и временные специалисты в ритейле. Продавцы занимают третье место в рейтинге популярности. За последний месяц спрос на них возрос на 55%, а средний доход временных сотрудников в августе составлял от 41 253 до 53 189 рублей в месяц.

Помимо этого, чаще на подработку стали требоваться исполнители транспортно-логистической отрасли и доставки. Так, за месяц на 53% вырос спрос на водителей категории C (зарплата от 106 278 до 166 593 рублей), на 40% — на водителей-экспедиторов (102 115 — 183 206 рублей), на 29% — на курьеров (83 142 — 162 152 рубля).

В России продолжает расти интерес к подработкам. Согласно опросу, из 2 тыс. респондентов 51% планируют искать подработку осенью или уже нашли ее. Основная мотивация для этого — увеличение общего дохода (60%).