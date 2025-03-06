Стало известно, сколько хотят получать женщины в России

Исследование: зарплатные ожидания у женщин в РФ ниже, чем у мужчин

Исследование компании hh.ru показало, что зарплатные ожидания российских женщин ниже, чем у мужчин, несмотря на высокую востребованность представительниц прекрасного среди работодателей, сообщает pravda-nn.ru .

По данным исследования, в Нижнем Новгороде в среднем на одно резюме приходится одинаковое число приглашений независимо от пола соискателей — 2,5.

Женщин чаще всего приглашают на вакансии в сфере HR и тренингов (91%), бухгалтерии и финансов (80%), медицины и фармацевтики (77%), а также в образовании и науке (72%), ритейле (60%).

Мужчины наиболее востребованы в рабочих специальностях (91%) и автомобильном бизнесе (90%), сельском хозяйстве (89%), в сфере безопасности (80%), в производстве и сервисном обслуживании (77%).

При этом, по сравнению с 2023 годом, женщин стали реже нанимать в сферах страхования, безопасности транспорта и логистики, а также на рабочие специальности.

Что касается зарплатных ожиданий, то у женщин они в целом ниже, чем у мужчин.

«В среднем по России женщины рассчитывают на доход в 60,6 тыс. рублей, тогда как мужчины — на 88,8 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается в исследовании, в Нижегородской области средняя ожидаемая зарплата женщин хоть и подросла за год на 1,8 тыс. — до 50 тыс. рублей, но у мужчин ожидания традиционно выше — 74,1 тыс. рублей, что на 5,2 тыс. больше прошлого года.

Так, в сфере IT мужчины претендуют на зарплату в 129 тыс. рублей, женщины же готовы зарабатывать 90 тыс.; в финансовой сфере это 117 тыс. у мужчин против 73 тыс. у женщин.