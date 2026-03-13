Стало известно, сколько денег тратят жители Петербурга на автозапчасти

Петербуржцы тратят на автозапчасти около 27 тыс руб в год

Жители Петербурга в среднем расходуют на автозапчасти 27 тыс. рублей в год и чаще покупают их онлайн, ориентируясь на цену и гарантию, сообщает «Бриф24» .

Исследование Авито показало, что четверть автовладельцев в Петербурге заказывают запчасти в интернет-магазинах и на платформах объявлений. Чаще так поступают мужчины в возрасте 18–24 лет.

Главными преимуществами онлайн-покупок респонденты назвали более низкие цены по сравнению с офлайн-точками (50%), возможность сравнить предложения (44%) и широкий выбор в одном месте (43%). Отзывы и рейтинг продавца важны для 36% опрошенных.

Решающим фактором при выборе площадки 68% считают наличие гарантии. Для 35% значима репутация сервиса. При выборе конкретной детали покупатели ориентируются на цену (66%), гарантию и возможность возврата (44%), отзывы (36%) и скорость доставки (31%).

Перед покупкой девять из десяти автовладельцев проверяют совместимость детали с автомобилем: треть сверяет марку, модель и год выпуска, четверть — дополнительно VIN-код, 15% консультируются с мастером, 14% изучают сторонние источники, 9% обращаются в онлайн-поддержку.

Средний годовой бюджет на запчасти составляет 27 тыс. рублей. Женщины в среднем тратят на 10% больше. До 10 тыс. рублей в год расходует пятая часть опрошенных, более 50 тыс. рублей — 14%.

