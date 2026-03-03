Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян заявила, что женщины чаще воспринимают работу как способ самореализации, а мужчины — как инструмент для получения статуса и достижений.

По словам эксперта, на глубинном уровне многим женщинам до сих пор приходится доказывать себе и окружающим способность выйти за рамки ролей матери и жены. Поэтому работа для них нередко становится не только источником дохода, но и способом подтвердить состоятельность.

«В этом и кроется мощная мотивирующая сила самореализации. Работа для женщины часто становится не просто источником дохода, а смыслом и способом доказать свою состоятельность. Мужчина же в общественном сознании по-прежнему воспринимается как добытчик», — объяснила Давидян в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что установки постепенно меняются, однако инерция мышления сохраняется. По ее мнению, противопоставлять карьеру и призвание некорректно.

«Карьерный рост — не обязательно позиция руководителя. Это умение найти талант, развить его и получать адекватную оценку. Люди, независимо от пола, одинаково нуждаются в развитии», — подчеркнула она.

Давидян добавила, что работа должна обеспечивать эмоциональную стабильность и достойный уровень жизни. Сравнение себя с другими, по ее словам, ведет к выгоранию, а при найме важны навыки, а не пол специалиста.

