Стало известно, почему в Китае так любят российские товары

Доцент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Юлия Шиганова рассказала, почему в Китае так активно набирают популярность российские продукты пищевого сектора, сообщает «ФедералПресс» .

«Нужно отметить, что интерес возник не вдруг и не именно в последнее время. Действительно, продукты питания, продукция сельского хозяйства являются статьями российского экспорта, по которым наблюдается существенный прирост в течение последних нескольких лет», — заявила эксперт.

Также она отметила, что в стране и раньше существовали маленькие магазинчики с российскими товарами в районах, где расположены российские дипломатические представительства. Однако сейчас в Китае начали распространяться специализированные магазины с товарами от российских производителей, которые готовы сотрудничать в крупными местными дистрибуторами. Например, продукция бренда «Аленка» продается в китайских супермаркетах. Более того специально для местного рынка компания выпускает конфеты с характерными вкусами.

Также по наблюдениям китайцы активно покупают не только российские сладости, конфеты и вафли, но и копченые колбасы, водку, пломбир, мед, соки. Особенный спрос Шиганова отметила на натуральные продукты. В социальных сетях местные жители активно делятся фотографиями непродовольственных товаров брендов «Бархатные ручки», «Сплат», «Рецепты бабушки Агафьи».