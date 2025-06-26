Стало известно, почему сейчас стоит инвестировать в сок, шоколад и кофе

Продукты питания стали такими же инвестиционными активами, как и акции компаний и драгоценные металлы. В начале июня 2025 года Московская биржа запустила торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок, ранее были открыты торги ценными бумагами на какао-бобы и шоколад, сообщает «ФедералПресс» .

Фьючерсы представляют собой контракты на покупку или продажу актива через некоторое время по фиксированной цене. В данном случае базовым активом контракта является замороженный концентрат апельсинового сока. Контракты не предполагают физической поставки, лот контракта — 100 фунтов, что эквивалентно 22 тысячам рублей. Торги проводятся 6 раз в год: в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре.

В 2024 году цены на апельсиновый сок во всем мире достигли рекордного максимума из-за неблагоприятных условий в самых крупных регионах производства, а именно в Бразилии и Флориде. Соответственно фьючерсы на апельсиновый сок очень востребованы, так как они используются для регулировки ценовых рисков, связанных с урожаем, погодными условиями и сложностями логистики. Помимо фьючерсов на сок, мировые биржи предоставляют сырьевые контракты на кофе, какао-бобы и шоколад. Кофе является самым популярным сырьевым активом из всех, а его фьючерсы отражают баланс спроса и предложения.

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков поделился мнением, что появление фьючерсов на сырьевые активы расширяет финансовые инструменты для российских инвесторов, но не нужно забывать, что эти фьючерсы являются производными от товарных фьючерсов.

«Фьючерс на апельсиновый сок в США зависит от урожая, и там существует целая индустрия, которая следит за этими фьючерсами. У нас же ситуация иная, и мы получаем информацию из-за океана», — добавил эксперт.