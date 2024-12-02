Стало известно, почему появился риск банкротства среди девелоперов

Переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и ожидаемое сокращение сделок в 2025 году более чем на треть могут привести к банкротствам девелоперов. Радик Нигматуллин, директор по развитию «Движения», отметил, что рост ключевой ставки увеличивает затраты на строительство и материалы, сообщает газета «Известия» .

Проекты, начатые ранее, не учитывали текущую ставку, что особенно затрудняет положение застройщиков с высоким уровнем закредитованности.

Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, также предсказал возможные банкротства среди строительных компаний. Они рассчитывали на снижение ставок, но теперь сталкиваются с необходимостью занимать под более высокие проценты.

«То есть девелоперы теперь не могут рефинансироваться под низкую ставку, наоборот, сейчас им приходится закредитовываться под более высокие проценты. Конечно, это сильно бьет по застройщикам», — заявил эксперт.

Кроме того, наблюдается снижение стоимости коммерческой недвижимости в Москве, которая упала до 50%, что также влияет на рынок.