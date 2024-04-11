Стало известно, почему бизнесу выгодно нанимать студентов без стажа

По ее словам, тенденция «омоложения кадров» усилилась и на это есть несколько причин. Во-первых, нехватка кадров в разных областях. В течение последней пары лет отмечается отток специалистов. Во-вторых, бизнесу выгодней нанимать студентов без трудового стажа и обучать их, исходя из собственных требований, чем переучивать кадры, за плечами которых есть трудовой стаж.

Работники без стажа

Как отметила специалист, требование к кандидатам — опыт работы от года или 3-5 лет в должности — устарело. Бизнесмены и руководители фирм, с которыми сотрудничает ИРБиС, считают, что стаж уже не главное преимущество.

«Во-первых, переучивать специалиста с опытом работы гораздо дороже, чем если бы он пришел с „нулевым“ стажем. Предприниматели и руководители принимают решения в большинстве случаев рационально, они считают деньги, которые компания потратит на переобучение. Сотрудника без опыта работы дешевле научить процессам в конкретной компании, чем переобучать специалиста, за плечами которого имеется трудовой стаж», — пояснила Даньшина.

Она добавила, что, во-вторых, студенты без опыта не боятся поставленных рабочих задач. У них нет ограничений и предрассудков, а за плечами не маячит список неудач с прошлых мест работы. Их профессиональный взгляд не «замылен». Они принимаются за дело легко, а для успеха большего иногда и не требуется.

Работа во время учебы

Как уточнила эксперт, студентам стоит подумать о том, чтобы подрабатывать во время учебы. Не стоит хвататься за каждую работу. Ее следует выбирать ближе к профилю. Во-первых, появится возможность погрузиться в выбранную сферу и сразу решить, подходит она или нет. Во-вторых, это опыт взаимодействия с коллегами и наставниками. Выстраивание общения, контактов с людьми, которому не учат в колледжах и университетах. В-третьих, это участие в реальных кейсах и проектах. Если студент работает по специальности, то дополняет знания практикой. В-четвертых, это финансовая независимость. Даже если студенту помогают родители и он не нуждается в деньгах, работа — это еще и возможность самореализации.

«Молодых сотрудников без опыта работы стоит вводить в курс дела поэтапно. Онбординг, или адаптация нового сотрудника на рабочем месте, начинается еще на собеседовании. Если студент успешно его проходит и получает оффер, то начинается следующий этап», — сказала экономист.

По ее мнению, в первый рабочий день нужно успеть сделать несколько дел: показать подготовленное рабочее место, провести экскурсию по офису, познакомить с сотрудниками и, главное, с коллегой, наставником, под началом которого новичок будет работать. Следующие несколько дней стоит потратить на знакомство с внутренними правилами и распорядком компании. Затем — погружение в должность и обучение под руководством наставника. Чтобы процесс не был скучным, можно использовать игровые приемы или геймификацию: решение задач, тестов, составление рейтингов.

Молодежь в разных сферах

Как уточнила специалист, под каждую вакансию в компаниях есть профиль должности — набор требований к профессиональным и чертам характера сотрудника. Он включает обязанности, компетенции, личностные характеристики, эмоциональный интеллект. Этот hr-инструмент дает понимание, насколько рассматриваемый кандидат соответствует вакансии, на которую претендует. Такая характеристика, как «опыт работы», не всегда считается доминирующей среди компетенций профиля должности.

«Представители hr-департаментов отмечают: раньше молодым специалистом называли сотрудника возрастом от 25 лет, а теперь эта категория помолодела до 18-19 лет. Это касается разных отраслей и сфер бизнеса», — рассказала Даньшина.

Один из примеров — работа риелтора. 3-4 года назад на эту работу могли рассчитывать кандидаты возрастом от 25 лет и старше, так как было убеждение, что у них уже есть необходимый кругозор и трудовой стаж, а теперь профиль должности помолодел. Организации готовы рассматривать студентов в качестве потенциальных работников: у них нет трудового стажа, но многие из них обладают развитыми «мягкими навыками», обладают решимостью, смелостью, готовностью действовать.

Кроме того, выпускников и студентов без трудового стажа активно хантят компании из сферы ретейла и ИТ-отрасли.

Эксперт предупредила, что студентам лучше выбирать свою область для подработки.