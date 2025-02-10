Стало известно, почему банки стали отказывать гражданам в кредите

В начале 2024 года российские банки значительно сократили количество одобряемых кредитов на потребительские нужды, снизив их до рекордных 5%. По данным финансового маркетплейса «Сравни», этот показатель является самым низким за все время статистики, сообщает газета «Известия» .

В прошлом году одобряемость кредитов была на уровне 22%. Магомед Гамзаев, директор кредитного направления в «Сравни», отметил, что данная ситуация свидетельствует о беспрецедентном снижении одобряемости за последние несколько лет.

Эксперты уверены, что главный фактор, влияющий на такую динамику, — это введение жесткой кредитной политики со стороны Центрального банка России. В этом году спрос на кредиты упал на 30% из-за высоких процентных ставок. Согласно информации от ВТБ, уровень одобряемости по потребительским кредитам сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, отметил, что рынок потребкредитования охлаждается, и это связано с повышением ключевой ставки до 21% и ужесточением требований к заемщикам.

«Так, в декабре 2024-го этот показатель по необеспеченным ссудам был на уровне 20%», — добавил Алексей Волков.

Снижение одобрений происходит одновременно с падением числа новых заявок, так как растущие ставки заставляют граждан отказываться от необеспеченных займов. По оценкам Frank RG, в январе 2024 года общая сумма выданных кредитов составила 441 миллиард рублей, что является минимальным показателем с апреля 2022 года.

Банки, стремясь снизить риски, упрощают кредитные условия и предпочтение отдают депозитам в Центральном банке. Воюя с инфляцией и диспропорциями в необеспеченном кредитовании, Банк России ограничивает возможность получения множества займов одним заемщиком, а также вводит ограничения для клиентов с высокой долговой нагрузкой. В результате, хотя это снижает риски долговой зависимости у множества граждан, такие меры могут вынудить некоторых из них обращаться к микрофинансовым организациям с высокими процентными ставками или к нелегальным кредиторам.

Кредитный портфель в банках становится более качественным, что критично в нестабильные времена, однако это вредит добросовестным заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отметил Иван Уклеин. С начала прошлого года происходит переток клиентов из банковских кредитов в микрозаймы, поскольку риск-политика МФО более лояльная. В декабре по данным «Скоринг бюро» доля микрозаймов в общем объеме выдач достигла рекордных 70%.