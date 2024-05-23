Стало известно, почему банки отказывают в кредитах даже благонадежным клиентам

Коммерческий директор компании «Третий Рим кредит» Сергей Ионов и основатель компании «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов развеяли распространенное заблуждение о существовании «банковских/межбанковских черных списков», в которые якобы заносятся «нежелательные» заемщики, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам Ионова, официального понятия «черный список» в банковской сфере не существует. Специалисты объяснили, что механизмы оценки кредитоспособности заемщиков в банках действительно ограничивают доступ к займам для определенных категорий клиентов, однако это происходит не из-за наличия некоего единого «черного списка».

«„Черный список“ — это, скорее, пугалка для заемщиков, придуманная самими банками или коллекторами», — полагает Михайлов.

Эксперты отметили, что банкам для понимания финансовой стабильности клиента достаточно проанализировать его кредитную историю с помощью автоматических скоринговых систем. Именно эти системы и становятся своего рода «фильтром», отсекающим заемщиков с негативной репутацией.

В итоге множество россиян оказываются ограничены в возможности получить новый кредит, несмотря на внешнее благополучие. Однако это происходит не из-за их включения в некие «черные списки», а в силу объективных механизмов оценки рисков, применяемых банками, считают эксперты.