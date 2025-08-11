Стало известно, почему банки отказывают россиянам в реструктуризации долгов

Эксперт: реструктуризация долга и кредитные каникулы — это всегда риск для банка

В последнее время заемщики все чаще слышат от банков: «Реструктуризация невозможна». Даже несмотря на то, что ключевая ставка постепенно снижается, кредитно-денежная политика в стране остается жесткой. Почему это осознанная стратегия банков и регулятора, и как быть заемщикам в этой ситуации, рассказала РИАМО финансовый консультант Татьяна Волкова.

Почему банки ужесточили условия реструктуризации?

«Реструктуризация и кредитные каникулы для банка — это всегда риск. Такие обращения становятся индикатором финансовых трудностей клиента. А в текущих условиях у банков нет достаточного количества выгодных предложений по изменению графика платежей, которые были бы интересны клиентам и при этом безопасны для кредиторов», — заявила Волкова.

Банковская система сейчас действует в условиях «закрученных гаек». С одной стороны — высокие ставки, с другой —-требование регулятора сохранять ликвидность. Поэтому реструктуризация рассматривается крайне осторожно.

Кто чаще всего получает отказ?

Сегодня можно выделить несколько уязвимых групп заемщиков, которые чаще сталкиваются с отказами:

Люди с неизменным доходом за последние три года — они теряют покупательную способность на фоне инфляции.

Те, у кого много долговых обязательств и кто регулярно подает новые заявки на кредиты. Банки видят это в кредитной истории.

Заемщики без стабильных источников дохода.

Семьи с новорожденными детьми. Временное сокращение дохода повышает риск неплатежей.

Пострадавшие от мошенников — чаще всего это молодежь и пожилые люди, которые, взяв кредиты, оказываются в предбанкротном состоянии.

Что делать, если банк отказал в реструктуризации?

Если банк сказал «нет» — это не конец. Есть несколько рабочих шагов:

Вести диалог. Подавать заявки повторно, обращаться в другие банки и организации.

Поиск беспроцентного займа в близком круге. Иногда через несколько рукопожатий можно найти человека, готового одолжить вам деньги без процентов для полного или частичного покрытия долга.

Продажа ненужных вещей или активов. Это способ быстро снизить долговую нагрузку.

Грамотная экономия. От кэшбэков и оптимизации использования банковских карт до поиска способов увеличить доход — вплоть до «мозгового штурма» по дополнительным заработкам.

«Ожидать значительного смягчения политики в этом году не стоит. По моим оценкам, ключевая ставка может снизиться еще на 2–4 процентных пункта до конца года, но серьезное облегчение условий реструктуризации, снижение долговой нагрузки и готовность банков идти навстречу заемщикам, вероятнее всего, мы увидим только в первой половине 2026 года», — заключила эксперт.