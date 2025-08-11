Стало известно, почему банки отказывают россиянам в реструктуризации долгов
Фото - © Фотобанк Лори
В последнее время заемщики все чаще слышат от банков: «Реструктуризация невозможна». Даже несмотря на то, что ключевая ставка постепенно снижается, кредитно-денежная политика в стране остается жесткой. Почему это осознанная стратегия банков и регулятора, и как быть заемщикам в этой ситуации, рассказала РИАМО финансовый консультант Татьяна Волкова.
Почему банки ужесточили условия реструктуризации?
«Реструктуризация и кредитные каникулы для банка — это всегда риск. Такие обращения становятся индикатором финансовых трудностей клиента. А в текущих условиях у банков нет достаточного количества выгодных предложений по изменению графика платежей, которые были бы интересны клиентам и при этом безопасны для кредиторов», — заявила Волкова.
Банковская система сейчас действует в условиях «закрученных гаек». С одной стороны — высокие ставки, с другой —-требование регулятора сохранять ликвидность. Поэтому реструктуризация рассматривается крайне осторожно.
Кто чаще всего получает отказ?
Сегодня можно выделить несколько уязвимых групп заемщиков, которые чаще сталкиваются с отказами:
- Люди с неизменным доходом за последние три года — они теряют покупательную способность на фоне инфляции.
- Те, у кого много долговых обязательств и кто регулярно подает новые заявки на кредиты. Банки видят это в кредитной истории.
- Заемщики без стабильных источников дохода.
- Семьи с новорожденными детьми. Временное сокращение дохода повышает риск неплатежей.
- Пострадавшие от мошенников — чаще всего это молодежь и пожилые люди, которые, взяв кредиты, оказываются в предбанкротном состоянии.
Что делать, если банк отказал в реструктуризации?
Если банк сказал «нет» — это не конец. Есть несколько рабочих шагов:
- Вести диалог. Подавать заявки повторно, обращаться в другие банки и организации.
- Поиск беспроцентного займа в близком круге. Иногда через несколько рукопожатий можно найти человека, готового одолжить вам деньги без процентов для полного или частичного покрытия долга.
- Продажа ненужных вещей или активов. Это способ быстро снизить долговую нагрузку.
- Грамотная экономия. От кэшбэков и оптимизации использования банковских карт до поиска способов увеличить доход — вплоть до «мозгового штурма» по дополнительным заработкам.
«Ожидать значительного смягчения политики в этом году не стоит. По моим оценкам, ключевая ставка может снизиться еще на 2–4 процентных пункта до конца года, но серьезное облегчение условий реструктуризации, снижение долговой нагрузки и готовность банков идти навстречу заемщикам, вероятнее всего, мы увидим только в первой половине 2026 года», — заключила эксперт.