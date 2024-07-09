Стало известно об угрозе Эр-Рияда из-за конфискации российских активов

В начале текущего года Саудовская Аравия «намекнула» о продаже части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение конфисковать около 300 млрд долларов замороженных российских активов, сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, Минфин королевства выразил недовольство некоторым государствам «Большой семерки» касательно идеи использования активов РФ для помощи Украине. При этом некоторые представители стран восприняли действия Эр-Рияда как завуалированную угрозу.

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что никаких угроз странам G7 не было. В ведомстве подчеркнули, что отношения королевства с другими государствами построены на взаимном уважении.

Из материала следует, что запасы европейской валюты и французских облигаций Саудовской Аравии могут составлять десятки миллиардов евро. При этом пропажа данной суммы не будет иметь большого значения. Европейских политиков больше обеспокоили «намеки» Эр-Рияда, так как его примеру могут последовать другие страны.

С начала СВО Запад принял решение заморозить активы Банка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму почти 260 млрд евро. В 2022 году Минфин РФ оценил объем замороженных активов в 300 млрд долларов.