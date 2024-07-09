Стало известно об угрозе Эр-Рияда из-за конфискации российских активов
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В начале текущего года Саудовская Аравия «намекнула» о продаже части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение конфисковать около 300 млрд долларов замороженных российских активов, сообщает РБК.
Как пишет агентство Bloomberg, Минфин королевства выразил недовольство некоторым государствам «Большой семерки» касательно идеи использования активов РФ для помощи Украине. При этом некоторые представители стран восприняли действия Эр-Рияда как завуалированную угрозу.
В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что никаких угроз странам G7 не было. В ведомстве подчеркнули, что отношения королевства с другими государствами построены на взаимном уважении.
Из материала следует, что запасы европейской валюты и французских облигаций Саудовской Аравии могут составлять десятки миллиардов евро. При этом пропажа данной суммы не будет иметь большого значения. Европейских политиков больше обеспокоили «намеки» Эр-Рияда, так как его примеру могут последовать другие страны.
С начала СВО Запад принял решение заморозить активы Банка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму почти 260 млрд евро. В 2022 году Минфин РФ оценил объем замороженных активов в 300 млрд долларов.