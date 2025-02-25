Америка проявляет интерес к редкоземельным металлам, которые находятся в России. Дональд Трамп уже это подтвердил, а Владимир Путин заметил, что Россия может сотрудничать с Америкой в этой сфере, включая ресурсы Новороссии и Донбасса, сообщает «ФедералПресс» .

Редкоземельные металлы, или более известные как «Редкоземельные элементы», представляют собой группу из 17 элементов, которые обычно трудно найти, но они являются крайне важными элементами в производстве электроники, энергетике, медицине и военной промышленности.

Такие металлы как скандий, лантан и иттрий, которые применяются в электротехнике, медицине, и даже в аэрокосмической промышленности. Также, например, медицинский Гадолиний используется для МРТ и Электромагниты Неодимовые для Электродвигателей.

Тем не менее, добыча этих металлов несет в себе экологические угрозы, и более половины мирового рынка РМЗ находится в руках Китая, что создает зависимость для других стран. Россия в свою очередь обладает колоссальными запасами и месторождениями таких РЗМ, а именно на Кольском полуострове, в Якутии, и даже Донбассе.