Стало известно, насколько подорожала окрошка в 2024 году

В 2024 году стоимость окрошки в среднем по России за год выросла на 9,3%. Увеличение стоимости связано с ростом цен практически всех ингредиентов, произошедшим из-за положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

При расчете стоимости окрошки на 4 порции использовался классический рецепт, для которого потребуется: картофель отварной — 400 г; колбаса вареная — 300 г; яйца куриные — 5 шт.; огурцы свежие — 300 г; редис — 200 г; сметана — 200 г; квас — 1 литр; лук зеленый — 50 г; укроп — 50 г; соль — по вкусу.

«Проведенный анализ динамики средних потребительских цен в РФ на основные ингредиенты из потребительного набора для приготовления окрошки, по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (цены на апрель 2024 года/к ценам на апрель 2023 года) произошел на куриные яйца — на 46,17%, квас — на 11%, колбасу вареную — на 9,62%, соль — на 7,62%», — отмечает эксперт.

При этом средние цены на сметану и зелень выросли не так существенно — на 3,83% и 5,76% соответственно. Примечательно, что цены на картофель снизились за год на 6,2%, огурцы подешевели на 4,83%.

«Таким образом, приготовление окрошки на 4 порции в текущем году обойдется в 530 рублей, тогда как в 2023 году конечная стоимость окрошки составляла 485 рублей, или на 45 руб. дороже (в этом году — ред.). Это означает рост стоимости на 9,3%», — резюмирует Морковкин.