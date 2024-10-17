Стало известно, насколько подорожают яйца до конца года

Яйца в России до конца года могут подорожать еще на 5%

За год яйца подорожали на 21,8%, а до конца 2024 года можно ожидать повышения цен еще на 5%, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», на сегодняшний день средняя стоимость десятка куриных яиц категорий С0 и С1 составляет 123,8 рубля. Однако важно отметить, что речь идет именно о средней цене яиц в торговых сетях, потому что ценники весьма различны, от самых дешевых за 68,99 рубля до лотка за 252,69 рубля.

При этом на цену яиц оказывает влияние ряд факторов (отсюда и колебания в цене) — от себестоимости производства до торговой наценки и региона конечной продажи, и связанных с этим логистических затрат, отмечает Калугин.

«Яйца на сегодняшний день действительно дорожают, за минувшие полтора месяца цены на них выросли на 1,7%. При этом сценария прошлого года с резким взлетом цен ждать не стоит, за стоимостью яиц пристально следят государственные регуляторы. До конца года можно ожидать подорожание до 5%», — прогнозирует эксперт.