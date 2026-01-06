Стало известно, на сколько процентов подорожает ремонт в РФ в 2026 году

В 2026 году ожидается удорожание ремонтных работ на 10–15%. Обновление интерьера обойдется россиянам в сумму от 300 до 450 тысяч рублей, а полный комплекс работ — от 800 тысяч до 1,2 млн, сообщает РИА Новости .

Основной причиной роста цен является увеличение стоимости строительных материалов и расценок на работу специалистов. Дополнительное влияние на повышение стоимости окажут изменения в миграционной политике. Более строгие требования к пребыванию иностранцев в стране приведут к уменьшению количества рабочих и, как следствие, к удорожанию услуг строительных бригад.

«Сегмент черновой отделки в большинстве случаев уже работает с НДС, поэтому эффект налоговых изменений для него будет умеренным. Существеннее изменения затронут поставщиков чистовой отделки, производителей мебели и смежные категории. Эти компании чаще работали в режимах без НДС, и увеличение налоговой нагрузки в их случае неизбежно повлияет на себестоимость. Однако можно ожидать, что корректировка цен будет происходить постепенно», — рассказал гендиректор строительной компании «Строй Онлайн» Денис Старшинов.

Представители компании «Лемана Про» подчеркивают, что итоговая стоимость отделочных работ может значительно колебаться в зависимости от масштаба и специфики проекта. Например, настил ламината будет стоить от 400 рублей за квадратный метр, оклейка обоями или покраска стен — примерно столько же, укладка кафеля — от 3 тысяч, а установка одной межкомнатной двери — от 4,5 тысяч рублей.

