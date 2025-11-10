Стало известно, люди каких профессий в ЯНАО желают получать более высокий доход

На более высокую зарплату на Ямале рассчитывают менеджеры, айтишники и врачи

Аналитики российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru в конце октября выяснили, что специалисты в ЯНАО, занятые в сфере высшего и среднего менеджмента, информационных технологий, финансов и бухгалтерии, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, медицины и фармацевтики, а также продаж и обслуживания клиентов, рассчитывают на более высокую оплату труда, сообщает «Север-Пресс» .

«Разрыв предложений и ожиданий в пользу последних есть в сферах „Высший и средний менеджмент“ — специалисты рассчитывают на доход 197 352 рубля, „Информационные технологии“ (желаемая зарплата — 144 839 рублей), „Финансы, бухгалтерия“ (100 000 рублей), „Туризм, гостиницы, рестораны“ (78 352 рубля), „Медицина, фармацевтика“ (117 660 рублей), „Продажи, обслуживание клиентов“ (80 000 рублей)», — отметили представители платформы.

Средняя предлагаемая зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам октября составила 107 819 рублей, в то время как средние зарплатные ожидания находятся на уровне 100 тысяч рублей. Для сравнения, в Уральском федеральном округе эти показатели составляют 76 369 и 70 тысяч рублей соответственно.

В ряде отраслей предложения по зарплате превышают ожидания соискателей. К ним относятся: транспорт, логистика, перевозки (медиана предложений — 177 572 рубля), рабочий персонал (169 784 рубля), автомобильный бизнес (163 742 рубля), административный персонал (142 825 рубля), строительство и недвижимость (172 238 рубля).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи сырья (186 585 рублей), транспорте, логистике, перевозках (177 572 рубля), производстве и сервисном обслуживании (176 089 рублей), строительстве и недвижимости (172 238 рубля) и среди рабочего персонала (169 784 рубля).

