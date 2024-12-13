Стало известно, кто в России точно не получит новогодние премии

Ленивые и безответственные сотрудники в РФ останутся без премий на Новый год

Согласно результатам опроса «Консоль.Про», прежде всего новогодние премии не получат работники, которые проявляют лень (38%) и безответственность (32%). Кроме того, руководители организаций утверждают, что лишат премий тех, кто не справляется с порученными задачами (25%) или нарушает внутренние правила компании (24%), сообщает Газета.ru .

Более одной трети (39%) опрошенных предпринимателей уверяют, что собираются выплачивать новогодние бонусы в 2024 году. При этом половина тех, кто не намерен материально поощрять своих сотрудников, утверждает, что никогда не выплачивали им премии. Наиболее активно о выплатах новогодних бонусов сообщают предприниматели из Москвы (51%), Новосибирска (50%) и Перми (47%).

Половина респондентов (55%) согласна с тем, что премии следует распределять справедливо среди всех работников, тогда как 32% считают, что поощрения заслуживают только избранные. Большинство руководителей, а именно 36%, выплачивают более 20% от месячной зарплаты в виде бонуса. В то же время 32% не готовы выделять свыше 10%, а каждый пятый варьирует сумму от 10 до 20 процентов.

Респонденты выделили специалистов, которые, по их мнению, наиболее заслуживают премий в 2024 году. Почти половина (48%) отметили продажников, 10% — управленцев, а 8% — IT-сотрудников. Маркетологов и PR-специалистов выбрали 7%.

72% выплатят бонусы только официально работающим. 20% рассматривают возможность поощрения фрилансеров, и 29% из них выделяют процент от стоимости проекта для премирования внештатных сотрудников. 47% предпринимателей делают премии частью обязательств, в то время как 23% предпочитают устные договоренности. Мужчины чаще планируют выплаты, чем женщины: 47% против 29%.