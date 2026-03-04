Стало известно, кто может выкупить Рижский вокзал в Москве

Выставленное на продажу историческое здание Рижского вокзала вскоре обретет новую жизнь. Статус объекта культурного наследия (ОКН) может быть главным козырем и одновременно вызовом для нового владельца. Главными претендентами на покупку станут девелоперы, уже строящие рядом жилые комплексы, заявил РИАМО генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.

Как статус объекта культурного наследия влияет на продажу Рижского вокзала

Статус объекта культурного наследия, которым обладает Рижский вокзал, задает особый режим использования и развития здания, отмечает эксперт. Он ограничивает возможность произвольных изменений фасадов, конструктивных элементов и исторической планировочной структуры, требует обязательных согласований и более сложного проектирования. Это увеличивает сроки подготовки проекта и предъявляет повышенные требования к качеству архитектурных и инженерных решений.

«При этом важно, что здание уже прошло реконструкцию и находится в обновленном состоянии. Речь идет не о спасении аварийного объекта, а о поиске новой функции для приведенного в порядок пространства», — подчеркивает Жорник.

Кроме ограничений, статус ОКН создает и дополнительную ценность. Историческая архитектура и аутентичность формируют уникальность, которая при грамотной концепции становится конкурентным преимуществом и усиливает инвестиционную привлекательность проекта.

Кто может стать покупателем Рижского вокзала: частный бизнес или структура с госучастием

Вероятны оба сценария, считает эксперт.

С одной стороны, актив логично вписывается в стратегию частного девелопера, работающего с редевелопментом исторических объектов и созданием многофункциональных общественных пространств. Локация уже находится в фазе активной трансформации: вокруг заявлены крупные проекты с офисной, жилой и общественно-деловой функцией.

«В такой конфигурации историческое здание оказывается в центре формирующегося кластера и может стать его общественным ядром — точкой притяжения и идентичности территории. Для частного инвестора это не отдельный актив, а элемент комплексной модели развития. С точки зрения рыночной логики, основными интересантами выступают девелоперы, уже реализующие проекты в данной локации, поскольку интеграция объекта в общий мастер-план может носить стратегический характер», — объясняет Жорник.

С другой стороны, не исключен интерес со стороны структуры с государственным или квазигосударственным участием. Объект сохраняет транспортную функцию, имеет историческую значимость и стратегическое расположение. Для публичного сектора такие здания — часть городской инфраструктуры и культурного ландшафта, а участие в проекте может рассматриваться как инструмент долгосрочной градостроительной политики, добавляет эксперт.

Наиболее вероятные сценарии

Классический торговый центр здесь маловероятен — нет подходящих условий для реализации такого формата, отмечает Жорник.

«С учетом сохранения выхода на действующие платформы ключевым преимуществом становится постоянный пассажиропоток. Это формирует базовый трафик и повышает устойчивость коммерческой модели. Наиболее вероятный формат — многофункциональный общественный — гастро-рынок, креативно-деловой центр с творческими студиями, шоурумами, медиа и образовательными пространствами, культурными мероприятиями. Транспортная составляющая может быть органично встроена в концепцию и поддерживать операционную загрузку проекта», — комментирует генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм».

По его словам, развлекательная функция возможна, но как часть более широкой mixed-use модели, а не как самостоятельный якорь.

Создание жилых апартаментов теоретически допустимо, однако экономически и функционально выглядит сомнительно. Жилье предполагает приватность, тишину и определенную типологию планировок, тогда как историческое здание вокзала изначально проектировалось под интенсивный поток людей, открытые пространства и логистику. С точки зрения баланса затрат и результата это не самый рациональный сценарий, полагает эксперт.

3 марта 2026 года РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, обозначив стартовую цену — 4 млрд рублей.

