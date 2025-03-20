Стало известно, кто будет получать самые высокие зарплаты в 2025 году

Эксперт Балынин: высокий спрос в 2025 году будет на IT-специалистов и сварщиков

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выразил мнение, что в 2025 году наиболее высокие зарплаты в России будут получать IT-специалисты, сварщики, инженеры и ряд других профессионалов, сообщает aif.ru .

Эксперт подчеркнул, что уровень заработной платы во многом зависит от рынка труда.

«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники», — отметил Балынин.

По его мнению, квалифицированные кадры в упомянутых областях имеют все шансы рассчитывать на доход в 250–350 тысяч рублей в 2025 году (что в 2,5-3,5 раза превышает средний показатель), а возможно и больше. Итоговая сумма будет определяться уровнем мастерства, стажем работы и стремлением к профессиональному развитию, пояснил специалист.

Балынин прогнозирует стабильный и быстрый рост доходов для специалистов этих профессий в ближайшие годы. Подобная тенденция, по его словам, объясняется дефицитом кадров на рынке труда, который, в свою очередь, может привести к опережающим темпам роста заработной платы у востребованных специалистов.