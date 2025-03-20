Стало известно, кто будет получать самые высокие зарплаты в 2025 году
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выразил мнение, что в 2025 году наиболее высокие зарплаты в России будут получать IT-специалисты, сварщики, инженеры и ряд других профессионалов, сообщает aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что уровень заработной платы во многом зависит от рынка труда.
«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники», — отметил Балынин.
По его мнению, квалифицированные кадры в упомянутых областях имеют все шансы рассчитывать на доход в 250–350 тысяч рублей в 2025 году (что в 2,5-3,5 раза превышает средний показатель), а возможно и больше. Итоговая сумма будет определяться уровнем мастерства, стажем работы и стремлением к профессиональному развитию, пояснил специалист.
Балынин прогнозирует стабильный и быстрый рост доходов для специалистов этих профессий в ближайшие годы. Подобная тенденция, по его словам, объясняется дефицитом кадров на рынке труда, который, в свою очередь, может привести к опережающим темпам роста заработной платы у востребованных специалистов.