Стало известно, кому ВТБ не планирует продавать «Росгосстрах»

Пьянов: ВТБ не будет продавать «Росгосстрах» СОГАЗу и «структуре Сударикова»

Первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов заявил, что сделка по продаже страховой компании «Росгосстрах» (РГС) находится на завершающей стадии. Ожидается, что она будет завершена в сентябре, при этом существует вероятность, что сделка не состоится, сообщает РБК .

«Мы вступаем в финальный месяц по сделке по РГС. Сентябрь будет определять, останется ли РГС в составе группы ВТБ или будет продан внешнему контрагенту», — сказал Пьянов.

Он опроверг информацию ряда Telegram-каналов, что потенциальным кандидатами на покупку являются СОГАЗ и «структура Сударикова». По словам топ-менеджера, переговоры о продаже РГС ведутся с другими контрагентами, при этом другие подробности не раскрыл.

Пьянов добавил, что эти компании не были потенциальными покупателями актива. В частности, они не принимали участия в due diligence, то есть не проводили оценку «Росгосстраха».

Ранее стало известно, что крупные российские банки из-за снижения ставок решили прибегнуть к ужесточению условий для премиальных клиентов.