Банки в России ужесточают условия для премиальных клиентов

Крупные российские банки из-за снижения ставок решили прибегнуть к ужесточению условий для премиальных клиентов, сообщает РБК со ссылкой на Frank RG.

Как минимум четыре кредитные организации готовятся изменить отношение к клиентам премиум-программ. Это Т-банк, «Ак Барс», «Уралсиб» и «Дом.РФ». Три из них введут изменения уже осенью.

Т-банк пересмотрит стоимость подписки Premium с 18 сентября. Она вырастет с 1990 до 2990 руб. Комиссия предусмотрена, если клиент не соблюдает хотя бы один из критериев бесплатного обслуживания.

«Уралсиб» с 1 октября меняет условия пакета услуг Premium. Чтобы бесплатное обслуживание сохранилось, минимальная сумма остатков должна будет составлять 2,5 млн руб. Пока что она находится на уровне 2 млн.

Обслуживание по двум премиальным пакетам, которые предоставляет «Ак Барс», с 1 сентября тоже подорожает, если условия бесплатности не соблюдаются. Комиссия по пакету «То, что хочется» вырастет с 599 до 999 руб., а по «Больше, чем ожидал» — с 1499 до 1999 руб.

«Дом.РФ» тоже планирует повысить критерии бесплатного обслуживания по премиальной программе. Банк также хочет ввести иные возможности бесплатного обслуживания.

Ранее стало известно, что доходность по банковским депозитам продолжает снижаться. В конце августа средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банков России составила 15,83%.