Доходность по банковским депозитам продолжает снижаться

Эксперт Александров: ставки по вкладам в сентябре будут снижаться плавно

Доходность по банковским депозитам продолжит снижаться, однако банки опережают события и заранее закладывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), поэтому данный процесс будет плавным, заявил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Эксперт рассказал, что не ожидает резкого падения ставок по вкладам в сентябре, однако тренд их снижения очевиден.

По данным Финуслуг, в конце августа средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банков России составила 15,83%, по полугодовому — 14,82%, а по годовому вкладу — 13,79%. В июне средняя ставка по трехмесячным вкладам еще держалась выше 17%, отмечает Александров.

По его словам, банки опережают процесс смягчения ДКП и снижают проценты по вкладам в ожидании такой политики ЦБ РФ.