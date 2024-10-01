Стало известно, когда в России проиндексируют пенсии

В 2025 году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы только один раз — с 1 января на 7,3%, сообщает kp.ru .

В понедельник, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму серию законопроектов по федеральному бюджету на следующие три года. Одним из нововведений стало предложение изменить правила индексации пенсионных выплат. В Кабинете министров настаивают на том, чтобы проводить индексацию только один раз — с 1 января, вместо двух — с 1 февраля и 1 апреля, как это обсуждалось ранее.

Значительных изменений в вопросе пенсий не ожидается, отмечает издание. На протяжении последних лет пенсии уже ежегодно повышались с первого января. Эта система планировалась к изменению в 2024 году, и были даже предложены поправки в закон «О пенсиях». Однако сейчас в правительстве стремятся вернуться к прежним условиям.

Так, с 1 января предлагается увеличить пенсии на 7,3%. В контексте трехлетнего бюджета на 2024–2026 годы был запланирован рост пенсий на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% с 1 апреля. Для пенсионеров это положительное изменение, ведь выплаты вырастут заметнее и раньше, замечает издание.

На этот раз индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Последние не получали ежегодные повышения с 2016 года. В результате этого разница в средней пенсии между работающими и неработающими пенсионерами возросла до 5000 рублей в месяц.

В этом году ситуацию предложил изменить президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что будет справедливее провести индексацию пенсий как для одной, так и для другой категории граждан. Более того, в условиях текущего недостатка кадров это будет способствовать тому, чтобы представители старшего поколения оставались на своих рабочих местах дольше.

Начиная с 1 апреля 2025 года, социальные пенсии также увеличатся — почти на 15%. Это связано с аналогичным ростом федерального прожиточного минимума. В России социальные пенсии получают 3,4 миллиона человек.