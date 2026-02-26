Стало известно, когда банкротство может обернуться уголовным делом

В процессе оформления банкротства организации к контролирующим ее лицам (руководителю, учредителям, конечным бенефициарам) часто применяются меры субсидиарной и уголовной ответственности. При этом важно понимать принципиальное различие между этими правовыми категориями. Партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь разъяснил тонкости процедур, сообщает RuNews24.ru .

«Субсидиарная ответственность предполагает наличие непосредственной вины контролирующих лиц в доведении компании до банкротства и связанные с этим противоправные действия. Законом о банкротстве установлены основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Они включают в себя причинение существенного вреда имущественным правам кредиторов при совершении сделок, непередачу документов и информации по компании-должнику временному или конкурсному управляющему в процедуре банкротства, искажение финансово-хозяйственной документации в отношении должника, наличие вступивших в законную силу решений о привлечении должника или контролирующих лиц к уголовной или административной ответственности за совершение налоговых правонарушений, если размер налоговых доначислений в ходе налоговой проверки составил более 50% от общего размера требований кредиторов в составе третьей очереди», — рассказал эксперт.

По словам Казуся, тот, кого привлекли к субсидиарной ответственности, не обязательно будет осужден по уголовной статье. Однако при возбуждении уголовного дела в отношении контролирующего лица действует обратная логика: если вынесен обвинительный приговор, это создает основания для безусловного привлечения к субсидиарной ответственности.

Об уголовном преследовании

Эксперт добавил, что уголовное преследование контролирующих лиц может инициироваться как по специальным нормам Уголовного кодекса (статьи 195-197 УК РФ), карающим за сокрытие или отчуждение имущества компании-должника, подделку учетных документов, а также умышленное или ложное банкротство, так и по общей статье о мошенничестве (159 УК РФ). Ключевое различие здесь заключается в моменте возбуждения дела: дела по статье 159 УК РФ могут быть начаты по заявлению кредиторов в любой период до открытия процедуры банкротства, в то время как специальные составы преступлений предполагают, что производство по ним стартует уже в рамках процесса о несостоятельности.

Юрист отметил, что уголовные дела по специальным составам обычно возбуждаются по заявлению арбитражного управляющего. В ходе финансового анализа он выявляет признаки умышленного или фиктивного банкротства, а также факты хищения, сокрытия или уничтожения активов должника.

По словам эксперта, также важно четко разделять понятия умышленного и фиктивного банкротства. Умышленное банкротство — это совершение действий, заранее направленных на приведение должника к невозможности рассчитаться с кредиторами в крупном размере.

Об ущербе

Крупным размером признается ущерб от 3,5 млн рублей, особо крупным — от 13,5 млн рублей. Фиктивное же банкротство — это заведомо ложное публичное объявление о своей несостоятельности, если это причинило кредиторам крупный ущерб.

