Стало известно, какие выплаты полагаются молодым родителям в России

По словам парламентария, большинство граждан, опрошенных на улице, дают отрицательный ответ на вопрос о достаточности мер поддержки для данной категории. Причиной этого Плотникова назвала невысокий уровень информированности россиян.

Согласно законодательству, к молодым семьям в России относятся граждане, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет, или неполная семья с детьми, где родитель также не старше 35 лет. Для них предусмотрены следующие меры поддержки: программа «Молодая семья», семейная ипотека, пособия по беременности, родам и при рождении ребенка, выплаты на детей до 1,5 и 3 лет, материнский капитал и другие.

Плотникова отметила, что основными факторами, влияющими на благополучие молодых семей, являются низкие доходы и отсутствие жилья. По мнению тамбовского депутата, для повышения эффективности мер поддержки необходимо провести анализ существующих механизмов, скорректировать критерии и развивать региональную политику в этой сфере. Кроме того, важен «искренний диалог» между властью и получателями господдержки, считает эксперт.