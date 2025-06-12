Стало известно, какие российские продукты любят китайцы

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) глава Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина рассказала, что китайцы очень любят российские продукты. Больше всего у жителей КНР пользуются популярностью мороженое и шоколад, сообщает РИА Новости .

«Китайские потребители любят наши продукты питания: мороженое, очень хорошим спросом пользуется шоколад. И этот ассортимент расширяется. Это уже не просто традиционные плитки шоколада — это уже шоколад с какими-то экстрактами трав, с низким содержанием сахара, с витаминами», — сообщила Никишина.

По словам главы РЭЦ, также китайцы проявляют большой интерес к молочной продукции, хотя существует мнение, что они совсем не едят молоко и его производные. На самом деле это не так. При этом популяризовать российскую продукцию планируют через спорт. Амбассадором программы «Сделано в России» станет футболист Дмитрий Сычев.

ПМЭФ-2025 состоится с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.