Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Уфе в 2025 году

Огурцы, куры и картофель больше всего подорожали в Башкортостане в 2025 году

Декабрьские изменения цен преподнесли сюрпризы: некоторые товары ощутимо выросли в цене, другие же, наоборот, стали более доступными для потребителей. mkset.ru провел детальный анализ отчета «Башкортостанстата».

Ценовая динамика на продукты питания в Башкирии остается изменчивой, и декабрьские данные наглядно демонстрируют, какие продукты сильнее всего бьют по кошельку, а на каких можно немного сэкономить. Согласно информации Башкортостанстата на 15 декабря 2025 года, изменение цен за прошедшую неделю оказалось неравномерным: отдельные позиции значительно прибавили в стоимости, в то время как другие неожиданно подешевели.

Безусловным лидером по росту цен стали свежие огурцы — за неделю они подорожали на 8,14%, достигнув средней отметки в 181,72 руб. за килограмм. Подобный скачок оказался наиболее значительным среди всех продовольственных товаров и обусловлен сезонностью.

В перечне наиболее подорожавших также оказались куры охлажденные и замороженные — увеличение на 1,58%, до 209,37 руб. за кг; картофель — +1,32%, 33,60 руб. за кг; сухие молочные смеси для детского питания — +1,29%, в среднем 1233,98 руб.; макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — +1,00%, 84,71 руб. за кг. Небольшой, но стабильный рост также отмечен для яблок, капусты, подсолнечного масла, вермишели, лука, творога, мяса и некоторых молочных продуктов. В целом, большая часть социально значимых товаров либо стала дороже, либо сохранила прежний уровень цен.

На противоположной стороне ценовой картины оказались овощи и продукты массового потребления. Наиболее существенное снижение зафиксировано для свежих помидоров, подешевевших на 7,03% — их средняя стоимость упала до 185,70 руб. за килограмм.

Среди лидеров по снижению также значатся: сахар-песок — снижение на 1,28%, 60,80 руб. за кг; куриные яйца — снижение на 0,86%, 65,33 руб. за десяток; рис шлифованный — −0,84%, 92,83 руб. за кг; соль поваренная пищевая — −0,92%, 13,54 руб. за кг. Незначительное снижение стоимости отмечено также для муки, молока, сыров, печенья, маргарина и свеклы. Цена на хлеб — как пшеничный, так и ржаной — осталась стабильной, а в отдельных случаях даже немного снизилась.

Декабрьская статистика подтверждает: жителям Уфы сегодня целесообразнее ориентироваться на базовые продукты — хлеб, соль, крупы и сахар. В то же время, свежие овощи, особенно огурцы, превращаются во все более ощутимую часть расходов. Тенденция «переходим на хлеб и соль» пока выглядит не как метафора, а как вполне реалистичная стратегия экономии.

