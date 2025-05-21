Стало известно, какие гостиничные номера выбирают участники ПМЭФ

Один из отелей Петербурга: свободных номеров на даты ПМЭФ у нас нет

С 18 по 21 июня Северная столица станет эпицентром деловой активности, принимая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». О своем участии заявили представители более 92 стран и территорий. Стало известно, в каких номерах разместятся высокопоставленные гости, сообщает «ФедералПресс» .

Grand Hotel Europe

До начала ПМЭФ остается чуть меньше месяца, однако забронировать номера в самых престижных отелях города уже невозможно. Например, Grand Hotel Europe, расположенный на Михайловской улице, полностью забронирован. Стоимость проживания здесь варьируется от 29 до 202 тысяч рублей в сутки в дни до проведения форума и вскоре после него. Самые роскошные апартаменты — люкс представительского класса — обойдутся дороже всего. Чуть дешевле будет номер за 142 тысячи рублей (апартаменты), улучшенный люкс за 112 тысяч рублей или улучшенный полулюкс за 102 тысячи рублей.

Four Seasons Hotel Lion Palace

В Four Seasons Hotel Lion Palace, из окон которого открывается вид на Исаакиевский собор, также нет свободных номеров в указанные даты (с 18 по 21 июня). При этом, даже накануне форума, с 16 на 17 июня, цены за ночь колеблются от 42 до 195 тысяч рублей.

«Астория» и «Англетер»

Отель «Астория» также полностью забронирован.

«Свободных номеров на даты ПМЭФ у нас нет. Они бронируются за год, когда заканчивается предыдущий форум», — пояснили представители.

На сайте отеля размещено предупреждение о взимании курортного сбора в размере 100 рублей с человека в сутки. Эта сумма, конечно, меркнет на фоне стоимости самих номеров: от 27 до 95 тысяч рублей. Из номеров, цена которых варьируется от 80 до 99 тысяч рублей, открывается вид на Мариинский дворец.

В «Англетере» свободных мест тоже нет. Стоит отметить, что отели «Астория» и «Англетер», принадлежащие сети Rocco Forte Hotels, соединены внутренними переходами и предлагают своим гостям общий бассейн и фитнес-центр. В обычные дни стоимость проживания в «Англетере» составляет от 22 до 90 тысяч рублей в сутки.

«Гранд Отель Мойка 22»

«Гранд Отель Мойка 22», из окон которого открывается панорама Дворцовой площади и Зимнего дворца, также не располагает свободными номерами на даты проведения ПМЭФ. В обычное время стоимость проживания здесь варьируется от 22 до 120 тысяч рублей в сутки.

CORT INN St-Petersburg Hotel & Conference center

Самые привлекательные номера в CORT INN St-Petersburg Hotel & Conference center, расположенном на канале Грибоедова, уже забронированы участниками форума. В наличии остались лишь более доступные варианты — за 36 тысяч и 46,8 тысячи рублей.

Palace Bridge Hotel

В Palace Bridge Hotel, расположенном на Биржевом переулке Васильевского острова, еще можно зарезервировать номер на даты проведения форума (с 18 по 21 июня). Однако стоит учитывать, что цены значительно выросли. Стандартный двухместный номер с двуспальной кроватью обойдется в 48,9 тысячи рублей за ночь. Самый дорогой номер стоит 139 тысяч рублей. В обычные дни стоимость ночевки в этом отеле составляет от 14 до 34 тысяч рублей.