Стало известно, какие категории работников не ощутят налоговых изменений

Налоговых изменений почти не ощутят работники сельского, лесного хозяйства, гостиниц, общепита, образования, здравоохранения, культуры и других сфер. Об этом сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Если сопоставить новую прогрессивную шкалу налогообложения с последней статистикой Росстата по зарплатам разных категорий работников, которая была выпущена в апреле 2023 года, то можно вычислить, специалистов каких отраслей нововведение затронет меньше всего, а каких — больше.

Всего ведомство распределяет работников по 20 видам экономической деятельности. Судя по статистике, есть два вида деятельности, в которых сосредоточена основная масса работников с зарплатами выше 200 тыс. рублей, — это информация и связь, а также финансы и страхование, отмечает эксперт.

Удельный вес специалистов в этих отраслях с зарплатой свыше указанного порога — 18% и 17% соответственно. Кроме того, под данный критерий подпадает каждый 10-й специалист, занятый в добыче полезных ископаемых и профессиональной, научной и технической деятельности, говорит Мейнхард.

Сферы, работники которых не ощутят налоговых изменений

Отрасли, которые практически не ощутят на себе действие новой прогрессивной шкалы:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

образование;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В них доля работников с зарплатами свыше 200 тыс. рублей находится на уровне 1%. При этом людей в них задействовано очень много. Например, в сфере образования свыше 4 млн человек, здравоохранения — более 3 млн, приводит данные аналитик

«Конечно, нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, из-под действия законопроекта вывели участников СВО. Во-вторых, статистика годичной давности, а новая будет только через год. Отсюда, например, расхождение в 0,8% между общим количеством работников, по данным Росстата, с зарплатой свыше 200 тыс. рублей (4%) и более релевантной информацией Минфина о том, что под действие законопроекта подпадает 3,2% населения. То есть определенная погрешность в расчетах есть», — комментирует Мейнхард.

Согласно налоговым изменениям предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Налоговые изменения коснутся 2 млн человек — это 3,2% работающего населения.