Стало известно, как вырос госдолг России к октябрю 2025 года

К началу октября 2025 года государственный долг России достиг отметки в 31,98 трлн рублей. Такие данные содержатся в аналитическом документе Счетной палаты РФ, пишет ТАСС .

Согласно информации ведомства, за девять месяцев текущего года задолженность государства выросла на 2,9 трлн рублей. Специалисты Счетной палаты отмечают, что это составляет увеличение на 10,1% по сравнению с началом года.

За девять месяцев 2025 года федеральный бюджет получил доходы в размере 26,9 трлн рублей. Из этой суммы ненефтегазовые поступления составили 20,3 трлн рублей, а нефтегазовые — 6,6 трлн рублей.

Государственный долг России показал разнонаправленную динамику. Внутренние заимствования увеличились на 15,2%, прибавив 3,6 трлн рублей и достигнув 27,3 трлн рублей. В то же время внешний долг в рублевом выражении сократился на 12,6% — уменьшился на 667,8 млрд рублей до 4,6 трлн рублей.

На обслуживание госдолга страна потратила 2,3 трлн рублей, что соответствует 73% от запланированного в бюджетной росписи показателя.

Счетная палата зафиксировала кассовые расходы бюджета на уровне свыше 30 трлн рублей. Этот показатель составил 71% от утвержденной сводной росписи с учетом внесенных корректировок. Годом ранее за аналогичный период было освоено 67,5% средств.

Ведомство указало, что максимальное освоение бюджетных средств пришлось на социальные выплаты и обеспечение граждан — 86%. Минимальный уровень исполнения зафиксирован по капитальным инвестициям в государственное и муниципальное имущество — всего 54%. Такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году.

По расчетам Счетной палаты, в последнем квартале 2025 года предстоит израсходовать около 12 трлн рублей, что соответствует 29% от сводной бюджетной росписи на начало октября. Это заметно ниже прошлогоднего показателя, когда в четвертом квартале потратили 14,5 трлн рублей, или 36% от фактически исполненных расходов.

В итоге за первые три квартала текущего года расходы федерального бюджета превысили доходы примерно на ту сумму, которая была заложена в законе от 24 июня 2025 года — 3,8 трлн рублей.

