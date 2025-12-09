Стало известно, как вырос госдолг России к октябрю 2025 года
Фото - © Медиасток.рф
К началу октября 2025 года государственный долг России достиг отметки в 31,98 трлн рублей. Такие данные содержатся в аналитическом документе Счетной палаты РФ, пишет ТАСС.
Согласно информации ведомства, за девять месяцев текущего года задолженность государства выросла на 2,9 трлн рублей. Специалисты Счетной палаты отмечают, что это составляет увеличение на 10,1% по сравнению с началом года.
За девять месяцев 2025 года федеральный бюджет получил доходы в размере 26,9 трлн рублей. Из этой суммы ненефтегазовые поступления составили 20,3 трлн рублей, а нефтегазовые — 6,6 трлн рублей.
Государственный долг России показал разнонаправленную динамику. Внутренние заимствования увеличились на 15,2%, прибавив 3,6 трлн рублей и достигнув 27,3 трлн рублей. В то же время внешний долг в рублевом выражении сократился на 12,6% — уменьшился на 667,8 млрд рублей до 4,6 трлн рублей.
На обслуживание госдолга страна потратила 2,3 трлн рублей, что соответствует 73% от запланированного в бюджетной росписи показателя.
Счетная палата зафиксировала кассовые расходы бюджета на уровне свыше 30 трлн рублей. Этот показатель составил 71% от утвержденной сводной росписи с учетом внесенных корректировок. Годом ранее за аналогичный период было освоено 67,5% средств.
Ведомство указало, что максимальное освоение бюджетных средств пришлось на социальные выплаты и обеспечение граждан — 86%. Минимальный уровень исполнения зафиксирован по капитальным инвестициям в государственное и муниципальное имущество — всего 54%. Такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году.
По расчетам Счетной палаты, в последнем квартале 2025 года предстоит израсходовать около 12 трлн рублей, что соответствует 29% от сводной бюджетной росписи на начало октября. Это заметно ниже прошлогоднего показателя, когда в четвертом квартале потратили 14,5 трлн рублей, или 36% от фактически исполненных расходов.
В итоге за первые три квартала текущего года расходы федерального бюджета превысили доходы примерно на ту сумму, которая была заложена в законе от 24 июня 2025 года — 3,8 трлн рублей.
