Стало известно, как в России борются с просрочкой в магазинах

Достаточно часто в мелких магазинах по всей России попадаются различные просроченные товары, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он выступил на пресс-конференции о проблемах и перспективах повышения качества и безопасности пищевой продукции на потребительском рынке.

«Мы сейчас делаем исследование по приправам: примерно 8% того, что продается на оптовых рынках и в мелкой розничной торговле — это просрочка. Там достаточно высокие сроки хранения, вплоть до 24 месяцев», — сказал Шапкин.

По его словам, в настоящее время система «Честный знак» вводит порядок специальной маркировки продуктов. Это поможет исключить возможность реализации просроченных товаров.