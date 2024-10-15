Стало известно, как в РФ проиндексируют пособие по безработице в 2025 году

Минтруд РФ: пособие по безработице проиндексируют на 7,3% в 2025 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков озвучил, что в 2025 году в стране планируется индексация пособия по безработице на 7,3%, сообщает ТАСС .

Таким образом, его максимальный размер увеличится до 14,742 тыс. рублей. Индексация произойдет впервые за несколько последних лет.

«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе», — заявил Котяков.

При этом он рассказал о принятом решении о небольшом снижении расходов на данные пособия ввиду рекордно низкой безработицы в России.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году также вырастет размер маткапитала: до 677 тыс. рублей на первого ребенка, до 894 тыс. рублей — на второго (при условии, если не получали выплату за первенца).