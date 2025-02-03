Стало известно, как россияне оценивают инфляцию в зависимости от доходов

Оценка наблюдаемой россиянами инфляции в январе достигла годового максимума. Это один из тех показателей, который учитывает Банк России при принятии решения по ключевой ставке. При этом оценки варьируются в зависимости от доходов респондентов, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По мнению опрошенных «инФОМ» респондентов, инфляция в настоящий момент составляет 16,4% годовых. Показатель, демонстрирующий субъективную оценку россиянами изменений стоимости товаров и услуг, которыми они пользуются, растет с сентября 2024 года, его увеличение от декабря к январю составило 0,5%.

При этом оценки варьируются в зависимости от доходов респондентов, отметил аналитик. Те, у кого есть сбережения, видят ситуацию более позитивно — наблюдаемая ими инфляция 15,4% годовых, те, у кого сбережений нет, оценивают ее в 17,5% годовых.

Разрыв между мнениями в 2,1% минимальный за последний год. Для сравнения — в июле 2024 года он достигал 4,6%. И если в группе тех, у кого сбережений нет, он изменился за последние полгода не сильно, то среди имеющих накопления подрос, например, с декабря по январь прибавил 1%. То есть в последнее время все больше именно обеспеченных россиян, оценивая свою потребительскую корзину, фиксируют рост цен, подчеркнул Мейнхард.

«Если мы посмотрим на ожидания, то разрыв оценок инфляции через год у групп респондентов в зависимости от наличия накоплений, наоборот, от декабря к январю увеличился. Был 2,2%, стал — 2,8%. То есть те, у кого нет „финансовой подушки безопасности“, понимают уязвимость своего положения, поэтому все негативнее оценивают перспективы. Те, у кого рост цен компенсируется работой имеющихся накоплений, понимают, что они позволяет им частично компенсировать негативные последствия инфляции. В итоге, как верно подметила глава ЦБ на последнем заседании, от роста цен больше всего страдают наименее обеспеченные слои населения», — резюмировал аналитик.