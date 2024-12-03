Стало известно, как перенос крупных госкомпаний в регионы повлияет на экономику

Персонал крупных государственных компаний готовится к переменам. Летом на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин поручил разработать план поэтапного переноса этих компаний из Москвы в регионы, такие как Урал, Сибирь и Дальний Восток, сообщает kp.ru .

Это решение связано с желанием сделать офисы компаний ближе к основным местам их деятельности, например, добыче нефти в Тюменской области. Однако основная проблема заключается в налогах.

Большинство крупных госкорпораций зарегистрированы в Москве, что означает, что значительная часть налоговых поступлений оседает в столице. Из сотни крупнейших госкомпаний более 60% имеют регистрацию в Москве. При этом только 28 регионов завершили 2023 год с положительным бюджетом, тогда как 61 регион столкнулся с дефицитом.

Переезд компаний в регионы приведет к перераспределению налоговых поступлений, что будет способствовать росту региональных бюджетов. Также это поможет решить кадровые проблемы, создавая высокооплачиваемые рабочие места, что может остановить утечку квалифицированных специалистов в Москву.

«В регионе появятся платежеспособные покупатели, что сразу почувствуется в строительстве, торговле, ресторанном бизнесе, сфере услуг», — заявил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Кроме того, появление крупных компаний в регионах стимулирует развитие инфраструктуры и местной экономики. Освобождение офисных площадей в столице создаст возможности для других бизнесов. Существуют надежды, что уменьшение числа автомобилистов в городе положительно скажется на экологии и дорожной ситуации.