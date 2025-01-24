Стало известно, как оптимизировать трансграничные платежи для бизнеса РФ

Ужесточение правил в странах, выступающих транзитными юрисдикциями для российского бизнеса, например, в Киргизии и Сербии, негативно сказывается на финансовой логистике. Однако даже в условиях ограничений существует несколько подходов для оптимизации трансграничных платежей, сообщил РИАМО вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Современные условия внешнеэкономической деятельности осложнены санкциями, отключением крупных российских банков от SWIFT и усилением контроля со стороны иностранных регуляторов. Из 66 российских банков, попавших под санкции, 10 полностью лишены возможности работы в международной финансовой системе. Это приводит к возвратам платежей, сложностям в идентификации контрагентов и необходимости использования третьих стран для проведения расчетов.

Кроме того, ужесточение правил в странах, выступающих транзитными юрисдикциями, например, в Киргизии и Сербии, также негативно сказывается на финансовой логистике. Леер отметил, что постановление Центрального банка Киргизии, запрещающее расчеты без реальной поставки товаров, значительно сузило возможности использования счетов в этой стране для платежей из России.

Как проводить трансграничные платежи?

В условиях ограничений ассоциация экспортеров и импортеров предлагает несколько подходов для оптимизации трансграничных платежей:

использование бартерных сделок и взаимозачетов, позволяющих минимизировать зависимость от валютных расчетов. Однако такие операции требуют тщательной проработки из-за налоговых и таможенных рисков.

создание собственных иностранных структур и использование дополнительных счетов в альтернативных юрисдикциях, таких как Гонконг, Казахстан и Узбекистан. Эти страны предлагают благоприятные условия для финансовых операций благодаря территориальному налогообложению и упрощенным процедурам открытия счетов.

расчеты в криптовалюте, которые позволяют обойти ограничения SWIFT и сократить время транзакций. Несмотря на риски, такие как низкая защищенность сделок и волатильность криптоактивов, этот инструмент становится все более востребованным.

Леер подчеркнул, что Россия активно работает над развитием альтернативных платежных систем, включая создание цифровых финансовых активов (ЦФА). С сентября 2024 года Центральный банк России начал тестовые расчеты в криптовалюте по внешнеторговым контрактам. Это открывает перспективы для использования цифровых активов в расчетах с иностранными контрагентами, что позволит повысить скорость и прозрачность сделок.